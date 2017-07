La notte del giudizio 4: ecco chi sarà il regista di The Purge: The Island

Il quarto capitolo di La notte del giudizio sarà diretto da Gerard McMurray (Burning Sands) e il film sarà intitolato The Purge: The Island. La data prevista per la distribuzione nelle sale americane del progetto è mercoledì 4 luglio 2018.

La sceneggiatura è stata firmata da James DeMonaco che ha dichiarato: "Non vedevo da tempo un lungometraggio diretto con così tanta sicurezza come Burning Sands e sono entusiasta di scoprire l'approccio di Gerard al mondo di The Purge".

Tra i produttori ci saranno anche Jason Blum, Michael Bay, Brad Fuller e Andrew Form.

