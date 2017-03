La luce sugli oceani, clip in esclusiva del film con Fassbender e Alicia Vikander

Patrizio Marino

Dopo il successo alla 73. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, arriva in sala l'8 marzo distribuito da Eagle Pictures, La luce sugli oceani, film drammatico scritto e diretto da Derek Cianfrance (Blue Valentine, Come un tuono), adattamento dell'omonimo best seller di M.L. Stedman. Protagonisti del film, che li ha fatti conoscere e innamorare, due tra le star più in ascesa di Hollywood: Michael Fassbender (Shame, X-Men, Steve Jobs) e Alicia Vikander, reduce dal Premio Oscar per The Danish Girl. Insieme a loro, un altro Premio Oscar, Rachel Weisz (The Constant Gardener, La Mummia).

Nel film Fassbender e Vikander sono i coniugi Sherbourne che stanno facendo di tutto per avere un figlio, ma senza successo, quando trovano una neonata abbandonata in una barca alla deriva e la allevano in segreto come fosse loro. Ben presto quella creatura vivace e sempre bisognosa d'attenzione diventa la luce della loro vita, finché non scopriranno che la vera madre della piccola (un'intensa Rachel Weisz) sono anni che la cerca senza riuscire a darsi pace. Tormentati dal dilemma se svelare il segreto perdendo così la figlia che ormai sentono come loro, la coppia inizierà a disgregarsi.

Oggi vi proponiamo una clip esclusiva del film presentato da Eagle Pictures e Leone Film Group.

