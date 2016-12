La La Land: Ryan Gosling non sapeva suonare il pianoforte poco prima delle riprese

Cristiano Ogrisi

Ryan Gosling ha parlato della sua esperienza di preparazione alle riprese di La La Land, per il quale ha dovuto imparare a suonare il pianoforte. Il film è già uscito negli Stati Uniti, dove è uno dei favoriti per gli Oscar più importanti, ma in Italia uscirà a fine gennaio. Gosling interpreta il musicista jazz di Los Angeles Sebastian, che è in difficoltà nel suo lavoro finchè non incontra Mia, interpretata da Emma Stone, e le loro vite iniziano a cambiare.

L'attore canadese ha impiegato tre mesi per sentirsi a suo agio di fronte agli 88 tasti del pianoforte. Il regista Damien Chazelle ha affermato:

"Ryan non vedeva l'ora di affrontare questa sfida. Non avremmo fatto molti tagli di montaggio, avremmo girato lunghe inquadrature per provare che fosse proprio lui a suonare il pianoforte."

Gosling ha infatti dichiarato:

"Ho sempre voluto avere il tempo di imparare a suonare il pianoforte. In quale altro lavoro al mondo hai tre mesi per sederti e semplicemente imparare? Tra le esperienze di preproduzione che ho avuto, è stata sicuramente la più soddisfacente."

Nel film è presente anche il cantante John Legend, noto pianista, che però in La La Land interpreta il chitarrista Keith, quindi anche lui ha dovuto imparare a suonare uno strumento da zero. Il produttore Jordan Horowitz voleva qualcuno dal mondo della musica, e Chazelle ha commentato:

"Ryan e John hanno scherzato tutto il tempo sul fatto che io volessi John Legend solo per togliergli il suo strumento preferito e darlo a Gosling!"

E, riguardo la chimica instaurata tra Ryan Gosling ed Emma Stone sul set, il regista ha detto:

"Parte dell'emozione di girare il film era nel fatto di avere Ryan e Emma come protagonisti. Come Fred Astaire e Ginger Rogers. O Humphrey Bogart e Lauren Bacall, come una coppia della Hollywood classica."

