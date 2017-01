La La Land: oggi in diretta streaming parliamo insieme del film del momento

Se ne è parlato per mesi, dopo la premiere alla Mostra di Venezia, e alla fine La La Land è arrivato finalmente in sala, anticipato dalle candidature agli Oscar, che lo vedono tra i super-favoriti con ben 14 nominations. Oggi pomeriggio, a qualche giorno dall'uscita in sala del film, parleremo di la La Land in diretta streaming con i nostri lettori e siamo certi che ci sarà molto di cui parlare, considerato che il film di Damien Chazelle ha conquistato tantissime persone - anche tra coloro che non amano i musical - ma è anche stato accolto tiepidamente o con freddezza da chi evidentemente si aspettava altro.

Ci vediamo alle 15.00, dunque e vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate!

