La La Land: Los Angeles dedica al film una giornata, tra balli acrobatici e musica

Il 25 aprile è stato dichiarato dal sindaco di Los Angeles il "La La Land Day". Il film diretto da Damien Chazelle è stato ideato come una dichiarazione di amore nei confronti della città, degli artisti e del cinema e ora le istituzioni hanno ricambiato l'affetto ricevuto.

Il produttore Jordan Horowitz, durante la cerimonia, ha dichiarato che vedere i ballerini esibirsi in aria e il sindaco Eric Garcetti suonare City of Stars al pianoforte è stata un'esperienza quasi surreale.

Il politico ha invece lodato il modo in cui sul grande schermo si è rappresentata la passione, la creatività, l'ottimismo e il desiderio interiore di saltare fuori dalla propria macchina e semplicemente iniziare a ballare.

Ecco un video delle celebrazioni ispirate al film con Emma Stone e Ryan Gosling, tra musica e spettacolari coreografie acrobatiche.

