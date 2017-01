La La Land: la nostra videorecensione del film

La nostra videorecensione a cura di Alessia Starace vi porta oggi alla scoperta del musical La La Land che lo scorso settembre aveva aperto la Mostra di Venezia e incantato tutti i nostri inviati.

Il lungometraggio diretto da Damien Chazelle, recentemente dominatore ai Golden Globes oltre che candidato a 14 nomination all'Oscar, ha come protagonista la giovane attrice Mia (Emma Stone), che si mantiene lavorando in un bar mentre cerca di ottenere delle parti in film o serie tv, e il pianista Sebastian (Ryan Gosling), che sogna di aprire un locale dove dare spazio alla musica jazz.

I due si incontrano, si innamorano, e devono fare i conti con rifiuti e ostacoli da superare per ottenere successo e mantenere vivo il loro amore.

