La La Land: Emma Stone risponde alla proposta "musical" di un ragazzo

Emma Stone ha deciso di rispondere a Jacob Staudenmaier, lo studente che l'aveva invitata al ballo del liceo.

Durante la trasmissione Good Morning America il teenager ha spiegato che alcuni anni fa un ragazzo che frequentava la sua scuola aveva chiesto un appuntamento per il prom a Miley Cyrus e dopo aver visto tre volte La La Land, apprezzando il film diretto da Damien Chazelle e soprattutto l'interpretazione di Emma, ha deciso di sfruttare la sua passione per il cinema e realizzare il video diventato subito virale.

Il premio Oscar ha inviato a Jacob una lettera in cui dichiara: "Grazie per aver realizzato la proposta più grandiosa che io abbia mai ricevuto. E' stato un grandissimo onore e ho sorriso durante la visione dell'intero video, realizzato in modo meraviglioso. Sto lavorando a Londra ma spero che tu ti diverta moltissimo al ballo e sono grata del pensiero. GRAZIE. P.S. Vedo una certa somiglianza con Gosling. Con affetto, Emma".

