La cura dal benessere: propositi per il nuovo anno "da brividi" nei promo del film

Anno nuovo, tempo di propositi. Chi non si ripromette di dimagrire e rimettersi in forma ogni gennaio? In pochi riescono, ma adesso è in arrivo una cura miracolosa per aiutarci a riconquistare salute e bellezza, La cura dal benessere.

Sono stati diffusi quattro nuovi promo dedicati al film horror diretto da Gore Verbinski. Protagonisti della pellicola horror sono i talentuosi Dane DeHaan, Mia Goth e Jason Isaacs. DeHaan interpreta un giovane uomo in viaggio attraverso le Alpi Svizzere per andare a prendere il suo capo, ricoverato in una clinica. Quando arriva lì, però, l'uomo scopre che il capo è sparito ed è costretto a prolungare la sua permanenza. Mentre passa il tempo, il giovane capisce che qualcosa di sinistro sta accadendo. Mia Goth interpreterà una paziente della clinica, mentre Jason Isaacs si calerà nei panni del direttore dell'istituto, un aristocratico che ha oscuri piani per il personaggio di Mia.

La cura dal benessere arriverà nei cinema il 23 marzo.

