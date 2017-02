La Bella... e Lord Voldemort: Emma Watson nella parodia del film Disney (VIDEO)

Cristiano Ogrisi

In occasione dell'arrivo nelle sale del live action di La Bella e la Bestia con Emma Watson, il canale PistolShrimps ha creato un fake trailer che unisce due mondi apparentemente lontani: Harry Potter e l'universo dei classici Disney.

In Beauty and Lord Voldemort, l'attrice inglese, nei panni di Belle, viene rinchiusa in un castello incantato dove vive una creatura mostruosa: il terrificante Lord Voldemort.

La Bella e la Bestia, quello vero, arriverà nelle sale il 16 marzo 2017, anche in 3D e IMAX. Diretto da Bill Condon, il film vede nel cast anche Dan Stevens, Luke Evans, Emma Thompson, Kevin Kline, Josh Gad, Ian McKellen e Ewan McGregor.

