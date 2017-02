La Bella e la Bestia: una featurette mostra il dietro le quinte del film

Una featurette del film La Bella e la Bestia svela nuove immagini girate sul set della versione live-action del classico d'animazione.

Il regista Bill Condon, i protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, e gli altri membri del cast raccontano infatti la propria ammirazione per il capolavoro della Disney e spiegano come si sia cercato di non deludere i fan del progetto originale, oltre a introdurre nuovi elementi e a rendere Belle un'eroina contemporanea.

Ecco il video:

Il film arriverà nelle sale a marzo e fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

