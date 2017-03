La Bella e la Bestia: una featurette introduce la nuova versione di Belle

Una nuova featurette del film La Bella e la Bestia spiega in che modo si è cercato di rendere più moderna Belle, la protagonista interpretata da Emma Watson.

L'attrice e il regista Bill Condon hanno sottolineato che nella versione live action si è dato maggiore spazio alla sua inventiva e si è enfatizzato il fatto che la ragazza non sia alla ricerca di un principe azzurro per avere una storia d'amore ma del proprio posto nel mondo.

Ecco il video:

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

La regia, del lungometraggio con protagonista anche Dan Stevens, è di Bill Condon.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News La Bella e la Bestia: una featurette introduce la...