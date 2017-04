La Bella e la Bestia supera ufficialmente il miliardo di dollari

La Bella e la Bestia ha incassato più di un miliardo di dollari in tutto il mondo e la Disney ha diffuso un nuovo video per ringraziare i fan dell'incredibile accoglienza.

Il film è infatti, per il momento, il titolo di maggior successo del 2017 e deve ancora debuttare in alcuni mercati, come quello giapponese.

Negli Stati Uniti gli incassi ammontano a 438.3 milioni di dollari, a cui va aggiunta la considerevole cifra di 564.1 milioni ottenuti a livello internazionale.

Fanno parte del cast del lungometraggio, diretto da Bill Condon, Dan Stevens ed Emma Watson nei ruoli della Bestia e di Belle, Luke Evans che è Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen è Tockins e accanto a lui recita Ewan McGregor che è Lumière.

