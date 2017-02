La Bella e la Bestia: nuovi video del film e un'anteprima del brano Evermore

La Disney, nella giornata di San Valentino, ha diffuso nuovi materiali promozionali dell'atteso film La Bella e la Bestia.

Online è infatti apparsa una breve anteprima del brano originale che fa parte della colonna sonora intitolato Evermore, interpretato da Josh Groban.

La ballata, scritta da Alan Menken e Tim Rice, verrà utilizzata nella scena in cui la Bestia (Dan Stevens) libera Belle (Emma Watson) per permetterle di stare con il padre.

Luke Evans ha poi presentato, durante la trasmissione Good Morning America, una breve clip che lo mostra nel ruolo di Gaston.

Su Twitter, infine, la Disney ha pubblicato un nuovo spot del lungometraggio in cui si introduce la protagonista Belle:

"You're different. Ahead of your time. Fearless."

"You're different. Ahead of your time. Fearless."

Meet Belle in theatres March 17 in 3D. #BeOurGuest