La Bella e la Bestia: nel nuovo poster Lumière e Tockins in versione "umana"

La Disney ha diffuso un nuovo poster dedicato a La Bella e la Bestia, il film diretto da Bill Condon con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens.

L'immagine rivela il look di alcuni degli abitanti del castello in versione "umana", prima dell'incantesimo che li ha condannati ad avere per molti anni l'aspetto di oggetti come candelabri, tazze e orologi.

Ecco la locandina:

Fanno parte del cast del nuovo progetto anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

