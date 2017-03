La Bella e la Bestia, Luke Evans: "Tra Le Tont e Gaston c'è solo amicizia"

Cristiano Ogrisi

Luke Evans è l'interprete di Gaston nel live-action La Bella e la Bestia, ma in una nuova intervista non è d'accordo con la presenza ingombrante del sottotesto romantico tra il suo personaggio e Le Tont, interpretato da Josh Gad. L'attore, dichiaratamente gay, ha dichiarato:

"C'è molta autenticità, io penso che siano grandi amici, si conoscono da una vita. Mi ricordo che quando ero piccolo guardavo i miei amici e pensavo: 'Ah, un giorno voglio essere come loro, voglio giocare a rugby come loro, tutti pensano che siano i migliori, anche io voglio essere come loro'. Penso che Le Tont guardi a Gaston in questo senso, come un eroe. Non penso ci sia nulla oltre l'amicizia. Quello che mi piace del personaggio di Josh Gad è che trova la sua anima e la sua identità nel film proprio come tutti gli altri personaggi."

Secondo il regista Bill Condon invece:

"Le Tont è una persona che un giorno vuole essere Gaston e il giorno dopo vuole baciare Gaston. Non sa precisamente cosa vuole, è qualcuno che sta provando a razionalizzare questi sentimenti."

