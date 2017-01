La Bella e la Bestia, Luke Evans: "Io e Josh Gad siamo diventati grandi amici"

Luke Evans ha parlato del rapporto che si è stabilito con il collega Josh Gad sul set del film La Bella e la Bestia. I due attori hanno i ruoli di Gaston e del suo braccio destro Le Fou e la star ha raccontato: "Non ho fatto molte commedie nella mia carriera, non perché non volessi girarle, e questa è stata la mia chance per realizzarne una. Non avevo riflettuto molto su come si sarebbe svolta l'interazione con Le Fou e poi ho incontrato Josh e mi sono reso conto che qualsiasi cosa io avessi in mente pensando fosse divertente sarebbe stata enfatizzata e migliorata grazie al fatto che Josh stesse girando la scena insieme a me".

Tra i due attori è nata subito un'amicizia: "Andiamo d'accordo. Il feeling che abbiamo nella vita reale è iniziato al di fuori dal set e quindi lo abbiamo portato sul grande schermo e ci siamo divertiti moltissimo".

Evans ha inoltre aggiunto di aver sperato che le riprese durassero più a lungo dei tre mesi previsti perché ha apprezzato ogni momento trascorso sul set del film live action diretto da Bill Condon, con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens.

