La Bella e la Bestia, Ewan McGregor replica alle polemiche: "c'è molto sesso gay nel film"

Ewan McGregor, ospite del Late Show with Stephen Colbert, ha commentato le polemiche e le critiche rivolte a La Bella e la Bestia per aver inserito nel film un momento gay.

L'interprete di Lumière inizialmente ha scherzato dicendo che era convinto di essere in grado di recitare con un accento francese, considerando gli anni trascorsi con la moglie Eve Mavrakis, invece la sua prima interpretazione sembrava in messicano, causandogli un po' di imbarazzo.

Ewan, inoltre, non aveva mai visto il classico animato, pur essendo padre di quattro figlie e la minore abbia solo sei anni, situazione che lo ha però aiutato a non rischiare di "imitare" l'interpretazione originale del suo personaggio.

McGregor ha quindi scherzato: "C'è molto sesso omosessuale nel film. E se vivete vicino all'Alabama non dovreste andare a vederlo, cosa penserebbe Gesù?". L'attore ha concluso in modo molto chiaro: "LeFou è un personaggio gay. Siamo nel 2017, ca**o!".

