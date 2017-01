La Bella e la Bestia: Emma Watson canta "Something There" in un nuovo promo

La Disney ha rilasciato un nuovo promo di La Bella e la Bestia, il film diretto da Bill Condon con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens. Nel filmato si può ascoltare Emma Watson mentre intona una parte del brano "Something There", che sarà incluso nella colonna sonora del film in arrivo sugli schermi americani il 16 marzo 2017.

Ecco il video:

Fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

