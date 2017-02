La Bella e la Bestia: Emma Watson canta "Belle" in una nuova clip

La Disney ha diffuso una nuova clip tratta dal film La Bella e la Bestia in cui si vede Emma Watson cantare Belle, il brano scritto da Alan Menken e Howard Ashman per il lungometraggio animato del 1992.

La canzone permette di introdurre la protagonista, sottolineando come sia considerata "diversa" dagli altri abitanti della cittadina in cui si è trasferita con il padre seguendo il percorso che compie per andare a prendere un libro in prestito.

Ecco la clip:

Il film arriverà nelle sale a marzo e fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

