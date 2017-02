La bella e la bestia: ecco un'anteprima del main theme cantato da Emma Thompson

Cristiano Ogrisi

Il remake live-action de La Bella e la Bestia è sia molto atteso sia molto temuto. L'adattamento di Bill Condon porterà con successo il mondo magico del classico animato sul grande schermo o ci lascerà con il desiderio di non averlo mai visto? Elemento che sarà fondamentale per la riuscita del progetto è sicuramente la musica.

Le canzoni e musiche originali furono composte da Alan Menken e Howard Ashman e hanno vinto qualunque premio possibile, compresi il Grammy e l'Oscar per la miglior canzone, "Beauty and the beast" interpretata da Angela Lansbury e rilasciata in seguito anche come duetto di Céline Dion e Peabo Bryson. E anche stavolta è stato seguito lo stesso percorso: sul mercato troviamo il duetto tra Ariana Grande e John Legend, mentre nel film la canzone sarà interpretata da Emma Thompson nei panni di Mrs. Bric.

Durante un evento al Toronto Exhibit al Casa Loma Castle, è stata trasmessa la nuova versione dell'intramontabile classico.

La Thompson ha già avuto a che fare con il musical a teatro, come ad esempio Sweeney Todd, ma non era stato quasi mai possibile sentirla cantare sul grande schermo. L'interpretazione dell'attrice, per quanto sia possibile capire da questa piccola anteprima, sembra vicina a quella della Lansbury. L'intera colonna sonora verrà ri-creata per la versione live-action.

La storia racconta il fantastico viaggio di Belle, giovane donna brillante, bellissima e dallo spirito indipendente che viene fatta prigioniera dalla Bestia e costretta a vivere nel suo castello. Nonostante le proprie paure, Belle farà amicizia con la servitù incantata e imparerà a guardare oltre le orrende apparenze della Bestia, scoprendo l'anima gentile del Principe che si cela dentro di lui.

Fanno parte del cast anche Emma Watson Luke Evans, Kevin Kline, Josh Gad, Ian McKellen e Ewan McGregor.

