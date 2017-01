La Bella e la Bestia: Céline Dion ha inciso un brano originale

Céline Dion ha inciso un brano originale scritto per la colonna sonora del film La Bella e la Bestia.

La canzone si intitola How Does A Moment Last Forever ed è stata scritta da Alan Menken e Tim Rice che l'hanno descritta come una ballata emozionante con un testo che ricorda quanto sia importante apprezzare i momenti più preziosi della vita.

Alcuni passaggi del brano saranno utilizzati nel corso del film e la versione integrale affidata a Céline sarà utilizzata per i titoli di coda.

L'artista, che per il film animato della Disney aveva interpretato il duetto con Peabo Bryson, ha dichiarato: "Fare parte della versione originale del lungometraggio La bella e la bestia è stata un'esperienza davvero magica della mia vita e sono onorata di fare di nuovo parte di questo film".

Il film diretto da Bill Condon con protagonisti Emma Watson e Dan Stevens arriverà nei cinema a marzo e fanno parte del cast anche Luke Evans che sarà Gaston, Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Josh Gad quella di Lefou, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

