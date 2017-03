La Bella e la Bestia, Bill Condon: "Nel film ci sarà un momento gay"

Nella versione live-action del film animato La Bella e la Bestia sarà presente un "momento gay", secondo quanto dichiarato dal regista Bill Condon alla rivista Attitude.

Il filmmaker ha infatti spiegato come hanno deciso di affrontare la rappresentazione di LeFou, il personaggio interpretato dall'attore Josh Gad: "E' qualcuno che un giorno vuole essere Gaston e il giorno successivo lo vuole baciare".

Condon ha proseguito: "E' confuso su quello che vuole. E' qualcuno che sta iniziando a capire che prova certi sentimenti. E Josh affronta la situazione in modo sensibile e delizioso. Ed è quello che fa ottenere il risultato giusto, che non voglio rivelare. Ma è un momento bello ed esclusivamente gay inserito in un film della Disney".

Il film ha come protagonisti Emma Watson e Dan Stevens, mentre nel cast sono presenti anche Emma Thompson nel ruolo di Mrs. Bric, Kevin Kline ha la parte di Maurice, il padre di Belle, Ian McKellen sarà Tockins e accanto a lui reciterà Ewan McGregor che sarà Lumière.

