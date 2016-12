La battaglia di Hacksaw Ridge: il trailer italiano del film di Mel Gibson

Il 9 febbraio, distribuito da Eagle Pictures in collaborazione con Leone Film Group, arriverà nelle sale italiane il film La battaglia di Hacksaw Ridge, diretto da Mel Gibson. I protagonisti del film sono Andrew Garfield e Vince Vaughn.

Il lungometraggio racconta la vera storia di Demond Doss, primo obiettore di coscienza a ricevere la Medaglia d'Onore dal Congresso. Demond Doss fu catapultato nella Seconda Guerra Mondiale all'età di 23 anni. Cresciuto nella fede degli Avventisti del Settimo Giorno, rifiutò di portare con sé o maneggiare armi e si dedico all'attività medica. Il Presidente Harry S. Truman presentò Doss con la sua raccomandazione il 1 novembre 1945, citando numerosi atti di coraggio e sacrificio compiuti dall'uomo in guerra.

Ecco il trailer italiano del lungometraggio:

La sceneggiatura di La battaglia di Hacksaw Ridge è stata scritta da Robert Schenkkan e Randall Wallace, che in passato ha collaborato con Gibson per Braveheart - cuore impavido. Al centro della storia ci sono i tre mesi dell'assalto militare, avvenuto nel 1945, denominato Operazione Iceburg, noto anche come Battaglia di Okinawa. "Hacksaw Ridge" era il nome dato alla località in cui avvenne uno degli scontri più cruenti, durato due settimane, tra le truppe americane e quelle giapponesi.

Nel cast del film di Gibson troviamo anche gli australiani Sam Worthington, Teresa Palmer, Luke Bracey e Rachel Griffiths.

Home News La battaglia di Hacksaw Ridge: il trailer...