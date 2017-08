La bambola assassina e Freddy Krueger: il regista di Cult of Chucky pensa al crossover

Nonostante i tanti franchise horror moderni, ogni tanto emerge una certa nostalgia per i mostri del passato. Non solo i classici Universal con il reboot de La Mummia e il Dark Universe, ma anche alcune icone del cinema di genere anni '80 e '90!

Nei prossimi mesi uscirano infatti diversi horror tra cui Leatherface incentrato sullo spaventoso personaggio di Non aprite quella porta ed il nuovo capitolo della serie Bambola assassina con protagonista Chucky, il terribile bambolotto visto per la prima volta nel film Don Mancini del 1988!

Vi era un periodo in cui i fan di questi film erano sempre in punta di piedi quando si parlava di possibili cross-over, immaginando epici scontri e discutendo su quale mostro fosse più potente. Dopo aver visto qualche tentativo come il non proprio esaltante Freddy Vs. Jason, le case di produzione hanno abbandonato questa strada nonostante il suo potenziale. Don Mancini, in vista dell'uscita di Cult of Chucky, è tornato a parlare dei possibili incontri tra i mostri parlando di un film con Chucky e Freddy Krueger (Nightmare - Dal profondo della notte).

Don Mancini ha tenuto il franchise de La Bambola Assassina vivo per poter dare sfogo alla sua immaginazione e di recente ha dichiarato: "Ne ho parlato molto di questo cross-over con Nightmare, penso che sia un'idea gagliarda e soprattutto fattibile! L'unico problema sono le dispute legali per i diritti, si tratta di due studios diversi. Uno scontro tra Chucky e Freddy sarebbe oltre modo spettacolare. Perchè entrambi hanno una personalità così distinta, entrambi chiacchierano molto...sarebbe divertentissimo vederli insieme!"

Il regista dimostra di aver pensato seriamente al progetto scendendo nei dettagli: "la mia idea per il film è di fare una versione horror di Due figli di... e chiamarla Child's Play on Elm Street!!!! Chucky finisce in una stanza di un bambino di Elm Street e Freddy lo incontra li. Entrambi si rispettano e ammirano, quindi avranno questo rapporto d'intesa ma allo stesso tempo sanno che Elm Street non è abbastanza grande per entrambi, ci può essere solo un'incubo da gestire!"

In effetti il progetto evocato da Mancini suona come qualcosa che molti di noi avrebbero piacere di vedere in sala. Per ora purtroppo si tratta solo di una tenera fantasia, ma si può sempre sognare...sperando di non fare spiacevoli incontri!

