Krypton: Shaun Sipos interpreterà Adam Strange nella serie!

Shaun Sipos (The Vampire Diaries) reciterà nella serie Krypton con il ruolo di Adam Strange, un umano che si ritrova sul pianeta in cui è nato Superman e diventa un mentore del nonno dell'eroe, Seg-El.

La storia di Krypton seguirà la vita del ventenne Seg-El e i suoi tentativi di riportare gloria e onore alla casata di El per salvaguardare la sopravvivenza del suo pianeta. Oltre alla dinastia El faranno la loro comparsa anche i parenti del Generale Zod e tutta la mitologia che contraddistingue le origini aliene di Clark Kent.

Krypton debutterà nel 2018 e vedrà nel cast Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Ian McElhinney e Aaron Pierre.

