Krypton: il primo trailer della serie Syfy presentato al San Diego Comic-Con!

E' stato mostrato durante il Comic-Con di San Diego 2017 in anteprima il teaser trailer della nuova serie Syfy ispirata all'universo di Superman, Krypton. Lo show di David S. Goyer e Damian Kindler mostrerà infatti la vita sul pianeta natale dell'uomo d'acciaio duecento anni prima della sua esplosione! Ecco il trailer:

La storia di Krypton seguirà la vita del ventenne Seg-El (futuro nonno di Superman) e i suoi tentativi di riportare gloria e onore alla casata di El per salvaguardare la sopravvivenza del suo pianeta. Oltre alla dinastia El faranno la loro comparsa anche i parenti del Generale Zod e tutta la mitologia che contraddistingue le origini aliene di Clark Kent!

Ancora non si hanno invece informazioni riguardo ai possibili collegamenti con il DC Extended Universe, le uniche conferme che abbiamo ricevuto riguardano la totale assenza di richiami alle serie sul canale The CW dove convivono personaggi come The Flash, Supergirl e Arrow.

Krypton debutterà nel 2018 e vedrà nel cast Cameron Cuffe, Georgina Campbell, Ian McElhinney e Aaron Pierre!

