Kristen Stewart sarà la protagonista di Underwater?

Kristen Stewart sta concludendo le trattative per essere la protagonista del film Underwater, prodotto da 20th Century Fox e Chernin Entertainment.

Le riprese dovrebbero iniziare a marzo con la regia di William Eubank e la storia seguirà quello che accade a un gruppo di scienziati, impegnati in una missione nelle profondità marine, che deve affrontare le conseguenze di un devastante terremoto che obbliga i sopravvissuti a prendere delle misure estreme pur di rimanere in vita.

La sceneggiatura è stata scritta da Brian Duffield, dopo il lavoro compiuto da Adam Cozad.

Kristen dovrebbe avere il ruolo di Norah: una donna coraggiosa e forte che è meno entusiasta e più indurita dagli eventi rispetto agli altri membri dell'equipaggio. Norah, inoltre, avrà una relazione con un altro membro del gruppo.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Kristen Stewart sarà la protagonista di...