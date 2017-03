Kristen Stewart ha imparato ad accettare la "rabbia" dei fan di Twilight

Kristen Stewart ha svelato come ha affrontato i commenti negativi dei fan di Twilight pubblicati online e sui social media dopo la fine della sua storia d'amore con Robert Pattinson.

L'attrice ha raccontato: "Non considero l'intera questione dello scoppio di rabbia dei fan di Twilight come generalmente traumatica. Dovrei essere qualcuno con una dose davvero poco salutare di ego per essere sconvolta dal fatto di non essere amata da tutti. Sarebbe stupido dire che non mi importa quello che pensa la gente del mio lavoro e di chi sono, ma queste cose sono portate all'estremo, tutto qui".

L'attrice ha inoltre spiegato perché in passato era molto più riservata per quanto riguarda le sue relazioni sentimentali: "Non stavo nascondendo nulla. Non ho parlato delle mie prime storie d'amore che sono diventate pubbliche perché volevo che fossero qualcosa di esclusivamente mio. Odiavo il fatto che dei dettagli della mia vita venissero trasformati in una merce e venduta in giro per il mondo".

Kristen non ha inoltre rivelato subito di essere bisessuale perché non lo considerava un fatto importante: "Se non fosse sembrato un argomento rilevante avrei tenuto la mia vita privata per sempre. Ma non posso uscire tenendo per mano qualcuno perché sono seguita ovunque... Quando stavo frequentando Rob il pubblico era il nemico e non c'era modo di vivere normalmente. Non si trattava di questa grande dichiarazione 'Ero così confusa! Ora ho capito chi sono!'. Non ho avuto difficoltà di nessun tipo".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Kristen Stewart ha imparato ad accettare la...