Kristen Stewart ricorda: "Donald Trump era ossessionato da me"

Kristen Stewart ha recentemente parlato di Donald Trump, ricordando quel momento in cui si interessò a lei, dedicandole una serie di tweet dove commentava la vita personale dell'attrice. Durante un'intervista agli studi di Variety, l'attrice ha commentato:

"Era arrabbiato con me un paio d'anni fa, davvero ossessionato, che è una cosa senza senso. Non capisco. Davvero non lo capisco. È talmente assurdo che non voglio credere che sia successo. È folle."

Robert Pattinson should not take back Kristen Stewart. She cheated on him like a dog & will do it again--just watch. He can do much better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 ottobre 2012

Qualche ora dopo l'inaugurazione presidenziale, la Stewart ha partecipato allo speciale di Variety al Sundance Film Festival, dove ha presentato Come Swim, il suo primo cortometraggio da regista.

Quando le è stato chiesto di questi tweet del 2012, la Stewart ha risposto:

"A quel tempo era solo una star della tv. Non conoscevo molto bene, non era esattamente un evento. Ma ora qualcuno me lo ha ricordato e sembra incredibile. Probabilmente ora sta twittando a riguardo."

L'attrice, protagonista della saga di Twilight, ha poi aggiunto:

"Non sono mai stata la persona politicamente più coinvolta, ma a questo punto non è più politica, è senso umanitario. Voglio solo dire che dovremmo far parte di ciò che crediamo. Non voglio dire a nessuno come si deve sentire, ma penso che ci sentiamo tutti allo stesso modo."

