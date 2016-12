Kong: Skull Island, uno spettacolare concept art del film

Il magazine Empire ha diffuso un concept art del film Kong: Skull Island, diretto dal regista Jordan Vogt-Roberts.

Il filmmaker ha svelato che gli eventi si svolgeranno durante la guerra in Vietnam: "Il primo script che ho letto era ambientato nel 1917 ma quando ho iniziato a parlare alle persone della Legendary pensavo 'Che strano film di King Kong vorrei vedere?'. Quindi ho proposto il legame con la guerra in Vietnam, pensando davvero che mi avrebbero mandato fuori dalla stanza ridendo. E invece hanno detto 'Cool. Cerchiamo di capire come procedere'. L'estetica di quel periodo unita agli elementi di King Kong dà vita a un mash-up incredibile".

Kong: Skull Island vede nel cast Tom Hiddleston, Brie Larson, John Goodman, Tian Jing, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Shea Whigham, Toby Kebbell e Samuel L. Jackson.

La storia seguirà le vicissitudini di un team di esploratori guidati dal personaggio interpretato da Tom Hiddleston, che si avventurano su un'isola remota e selvaggia alla ricerca del fratello di uno di loro. Sull'isola, il team si ritroverà davanti a creature mai viste prima.

