Kong: Skull Island, una scena post-credits lo collegherà a Godzilla: King of Monsters?

Il MonsterVerse della Legendary si prepara all'uscita di Kong: Skull Island. L'attesa pellicola interpretata da Tom Hiddleston non sarà solo l'ennesimo spettacolare monster movie a se stante, ma a quanto pare getterà un ponte verso il futuro. Si vocifera, infatti, che il film conterrà una scena post-credits che sarà un teaser del nuovo capitolo, Godzilla: King of Monsters.

Ma c'è di più. Scified/SciFi Japan ha diffuso l'elenco dei titoli di coda di Kong: Skull Island che includono la seguente frase, "Characters of "Godzilla", "King Ghidorah", "Mothra" and "Rodan" created and owned by Toho Co., Ltd." Dal momento che Warner e Legendary sono tenute a riconoscere pubblicamente la proprietà di Toho, questa frase significa nella famigerata scena post-credits potrebbero fare la loro comparsa anche Rodan, Mothra e Ghidorah. Le tre creature erano già state evocate nel teaser di Godzilla 2 lanciato al San Diego Comic-Con 2014.

La release di Godzilla: King of Monsters è fissata per il 22 marzo 2019.nel film ritroveremo la star di Stranger Things Millie Bobby Brown.

Kong: Skull Island arriverà nei cinema italiani il 9 marzo.

