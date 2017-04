Kingsman: Il Cerchio d'Oro, ecco il primo spettacolare trailer, anche in italiano!

Dopo l'anteprima al CinemaCon di Las Vegas, il primo trailer ufficiale di Kingsman: The Golden Circle approda online e si conferma spettacolare.

Matthew Vaughn torna dietro la macchina da presa per dirigere il sequel che vede il ritorno di Taron Egerton, ancora nei panni di Eggsy, e Mark Strong che sarà ancora Merlin. Halle Berry sarà invece il capo della CIA e con lei ci saranno i nuovi arrivi Jeff Bridges, Pedro Pascal, al quale è stato affidato un personaggio di nome "Jack Daniels", Channing Tatum e Julianne Moore che sarà la villain. In più ci sarà il ritorno del redivivo Harry (Colin Firth).

Kingsman: Secret Service ci aveva introdotto nel mondo di Kingsman - agenzia di intelligence indipendente estesa a livello internazionale che agisce nella massima discrezione con lo scopo di proteggere il mondo. In Kingsman: The Golden Circle, i nostri eroi affronteranno una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è sotto scacco per via di una nuova minaccia, il team si metterà in viaggio per stringere alleanza con un'organizzazione di spionaggio americana nota come Statesman. L'impresa testerà la forza e l'ingegno degli agenti di Kingsman portandoli al limite, le due organizzazioni dovranno unire le forze per salvare il mondo_.

Eccolo in lingua originale:

ed in italiano:

