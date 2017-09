Kingsman: Il Cerchio D'Oro, la nostra videorecensione del film!

La videorecensione di oggi vi porta alla scoperta dell'atteso Kingsman: Il cerchio d'oro, sequel del popolare blockbuster del 2014 ancora una volta diretto da Matthew Vaughn!

Tornano in Kingsman 2 le atmosfere da spy-movie vecchio stile con gadget folli ed epiche scene d'azione sempre in bilico tra eleganza stoica e il cartoonesco. Questa volta il regista Vaughn non ha adattato alcun fumetto di Mark Millar come nel precedente film, ma ha portato questi personaggi in una nuova avventura conservandone lo spirito e le caratteristiche. Ancora una volta troviamo infatti un villain di tutto rispetto, interpretato da Julianne Moore, intento ad organizzare un piano tutt'altro che illogico ma pur sempre estremo che costringerà l'agenzia Kingsman a sistemarsi i polsini per salvare di nuovo il mondo.

Tra le nuove aggiunte del secondo capitolo spiccano i Statesman, la controparte a stelle e strisce delle nostre composte spie britanniche. I nuovi componenti del team sono nomi del calibro di Jeff Bridges, Channing Tatum, Halle Berry, Pedro Pascal e in un certo senso anche...Elton John! Inoltre nel cast fanno ritorno i protagonisti Colin Firth, Mark Strong e Taron Egerton. A parlarci del film è la nostra Alessia Starace, ecco la videorecensione!

