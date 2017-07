Kingsman: Il cerchio d'oro, il nuovo trailer del film con Colin Firth!

La 20th Century Fox ha diffuso un nuovo trailer, anche in versione red band, del film Kingsman: The Golden Circle, in arrivo nelle sale statunitensi il 29 settembre. Fanno parte del cast dell'atteso progetto: Taron Egerton, Colin Firth, Channing Tatum, Jeff Bridges, Halle Berry e Pedro Pascal.

Ecco i due video:

Kingsman: Secret Service ci aveva introdotto nel mondo di Kingsman - agenzia di intelligence indipendente estesa a livello internazionale che agisce nella massima discrezione. In Kingsman: The Golden Circle, i nostri eroi affronteranno una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è sotto scacco per via di una nuova minaccia, il team si metterà in viaggio per stringere alleanza con un'organizzazione di spionaggio americana nota come Statesman.

Matthew Vaughn torna dietro la macchina da presa per dirigere il sequel, in arrivo nei cinema italiani il 12 ottobre, che vede il ritorno di Taron Egerton, ancora nei panni di Eggsy, e Mark Strong che sarà ancora Merlin, senza dimenticare il redivivo Harry (Colin Firth).

