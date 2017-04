King Kong: una nuova serie tv racconterà le origini di Skull Island

L'universo di King Kong arriverà sul piccolo schermo grazie a una nuova serie prodotta da MarVista Entertainment e IM Global Television.

Il progetto avrà come protagonista una donna e potrà contare su un gruppo di personaggi di diversa estrazione culturale, coinvolti nell'approccio contemporaneo alle origini di Skull Island e delle creature che vivono nell'area.

Jonathan Penner e Stacy Title si occuperanno della sceneggiatura e della produzione del progetto, non legato al recente Kong: Skull Island.

Lo show girato in live-action avrà invece dei punti in comune con il film diretto da Merian C. Cooper e con il lavoro compiuto dall'artista Joe DeVito che ha creato e illustrato il libro Kong: King of Skull Island, alla base della serie in fase di sviluppo.

