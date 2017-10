Kim Cattrall: "Non sono amica delle mie colleghe di Sex and the City"

Kim Cattrall non è mai stata amica delle colleghe di Sex and the City. L'attrice 61enne ha interpretato il personaggio di Samantha Jones nella serie di culto HBO insieme a Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, ma ammette di non aver mai avuto un rapporto personale e di non essere mai uscita insieme al trio nel privato.

"Non siamo mai state amiche. Siamo state colleghe ed è un buon modo di avere una relazione. Non le vedo più da tempo. il nostro terreno comune era la serie e ora la serie è finita".

Qualche settimana fa Kim Cattrall e Sarah Jessica Parker sono state coinvolte in una guerra di parole a distanza quando la Parker ha annunciato con disappunto la cancellazione della messa in produzione di un terzo lungometraggio ispirato a Sex and the City. La Cattrall pensa che la collega avrebbe potuto essere "più gentile" visto che è stata incolpata dai media di essere la causa della cancellazione del film.

"Non so quale sia il suo problema. Tutti pensano che siamo amiche, ma non è così. Non ho mai chiesto denaro, progetti, questa idea che io mi comporti da diva è ridicola. Semplicemente non ho intenzione di tornare a interpretare Samantha, ma non ho nessun rimpianto riguardo alla serie. Per me è un lavoro ormai concluso, ma avrei voluto che Sarah fosse stata più gentile con me".

