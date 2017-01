Killer in Red: Paolo Sorrentino dirige Clive Owen nel corto per Campari

Il premio Oscar Paolo Sorrentino ha realizzato, per il progetto Campari Red Diaries, un cortometraggio con protagonista l'attore Clive Owen.

Il filmato, della durata di 13 minuti, si intitola Killer in red e accompagna la diffusione del calendario realizzato in 9.999 copie. Nel corto Owen arriva in un locale dove gli viene offerto un cocktail, Killer in Red appunto, da assaporare mentre gli viene raccontata la storia di Floyd, un barista vissuto alla fine degli anni Settanta.

Ecco l'affascinante video:

Home News Killer in Red: Paolo Sorrentino dirige Clive Owen...