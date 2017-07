Kevin Spacey sarà lo scrittore Gore Vidal in un nuovo film Netflix

Kevin Spacey sarà il protagonista del nuovo film di Netflix intitolato Gore, diretto dal regista Michael Hoffman (The Last Station).

Il progetto, le cui riprese sono attualmente in corso in Italia, racconterà la storia dello scrittore e politico Gore Vidal che trascorse molti anni a Roma negli anni '60 e poi sulla costa amalfitana, a Ravello, dove ospitava celebrità del calibro di Andy Warhol, Mick Jagger, Greta Garbo e Paul Newman.

