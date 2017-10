Kevin Sorbo: "Lo stilista Gianni Versace mi ha molestato negli anni '90"

Kevin Sorbo, star della serie Hercules, ha rivelato di essere stato molestato sessualmente dallo stilista Gianni Versace a metà degli anni Novanta.

Commentando lo scandalo Weinstein, l'attore ha infatti ricordato come fosse stato invitato a party esclusivi a cui hanno partecipato anche Sophia Loren, Luciano Pavarotti e Richard Gere. Una sera Versace l'ha però invitato a cena: "Improvvisamente la sua mano è salita su per la mia gamba". Sorbo ha reagito ricordandogli che era eterosessuale e lo stilista gli ha risposto: "E' proprio per questo che mi piaci. Non sei un uomo femminile. Sei un uomo vero".

Il protagonista della serie ha respinto l'approccio sessuale in modo deciso e l'artista italiano ha comunque replicato che era interessato a "costruire un ponte tra loro". Kevin ha però ricordato: "Non è mai stato fatto e non sono mai stato protagonista della campagna". L'attore ha aggiunto che ha sfilato qualche volta per la casa di moda e ha successivamente spiegato a The Hollywood Reporter: "Conoscevo come andavano le cose, proprio come so come funziona Hollywood. I divani usati per i casting sono sempre esistiti. Non sto a quel gioco e nemmeno mi importa".

