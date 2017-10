Kevin Smith: "Donerò tutti i profitti dei film che ho realizzato con Weinstein"

Kevin Smith, dopo le notizie legate agli abusi e le molestie compiute da Harvey Weinstein in circa trenta anni, ha annunciato durante il suo podcast Hollywood Babble-On di aver preso un'importante decisione.

Il regista ha infatti svelato che i prossimi profitti ottenuti grazie ai film che aveva realizzato collaborando con il produttore al centro dello scandalo verranno donati all'organizzazione Women in Film. Nel caso in cui i progetti targati Miramax - tra cui Clerks II, Jay & Silent Bob... Fermate Hollywood!, Jersey Girl e Zack & Miri - Amore a... primo sesso - non guadagnino più Smith donerà comunque 2.000 dollari ogni mese per il resto della sua vita.

Il filmmaker ha spiegato: "La mia intera carriera è legata a quell'uomo. E' stata una settimana davvero strana. Volevo semplicemente girare dei film, tutto qui. E' per questo che sono venuto e ho girato Clerks - commessi. E nessun fottuto film vale tutto questo. La mia intera carriera è intrecciata a qualcosa di veramente orribile".

Smith ha aggiunto che sta provando ad accettare la situazione: "So che non è colpa mia ma non aiuta perché mi sono seduto a parlare di questo uomo come se fosse un eroe, come se fosse mio amico, mio padre e idiozie simili, e mi ha cambiato la vita... Stavo lodando qualcuno che non conosco. Non conosco l'uomo di cui continuano a parlare nella stampa. Chiaramente esiste ma quell'uomo non si è mostrato in mia presenza. Fa tutto male, e non è accaduto a me, ma è doloroso".

