Kevin Hart star del remake di Non è stata una vacanza... ma una guerra!

Kevin Hart sarà il protagonista del remake di Non è stata una vacanza... ma una guerra!, il film del 1988 diretto da Howard Deutch e scritto da John Hughes.

La produzione sarà di Michael De Luca e la sceneggiatura è firmata da Randall Green, già al lavoro sul nuovo lungometraggio dedicato a Scooby-Doo.

Il progetto originale aveva come protagonista un uomo di Chicago che non vedeva l'ora di trascorrere una vacanza in campeggio con la sua famiglia, dovendo però fare i conti con il fratello della moglie che disturbava la sua quiete.

Hart sarà prossimamente nelle sale con Jumanji: Welcome to the Jungle e come doppiatore di uno dei protagonisti del film animato Capitan Mutanda.

