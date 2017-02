Kevin Feige: "Thanos sarà il protagonista di Avengers: Infinity War"

Finora Marvel ha brillato più per la forza dirompente dei suoi supereroi che per il fascino dei suoi villain, ma adesso le cose starebbero per cambiare. Almeno così ci assicura il capo dei Marvel Studios Kevin Feige svelando che Thanos sarà il protagonista di Avengers: Infinity War.

"La principale critica che ci viene è che ci focalizziamo sugli eroi più che sui villain, e io credo che sia vero. Ma non penso che sarà sempre vero. In Infinity War, un film con tantissimi personaggi, Thanos sarà il protagonista perciò ci distaccheremo da ciò che abbiamo fatto finora, ma faremo qualcosa di appropriato per un film che si intitola Infinity War."

Leggi anche: Marvel vs. DC: Confronto tra i due colossi del fumetto sullo schermo

Riflettendo sui villain Marvel, Kevin Feige prosegue: "Nel caso di Ronan l'Accusatore Lee Pace ha fatto un lavoro incredibile, ma in realtà il personaggio serviva a dare una ragione agli eroi per riunirsi. Nel 2008 sono usciti due film, uno su un villain, uno su un eroe. Alla Marvel piace concentrarsi sugli eroi, è la nostra vocazione".

I film a cui Kevin Feige allude sono Il cavaliere oscuro e Iron Man. E' dal 2008 che si è definito lo stile principale dei Marvel Studios, ma questo non significa che Kevin Feige voglia criticare in un alcun modo la rivale DC. Il produttore aggiunge, infatti: "Non scatenate una guerra di flame. Non lo vuole nessuno. A noi interessa solo concentrarci su ciò che serve davvero alla storia. Loki, personaggio grandioso, è fondamentale in un sacco di modi per Thor. Zemo era necessario al conflitto tra Cap e Iron Man."

Anche i villain di Guardiani della Galassia Vol. 2 saranno funzionali alla banda di eroi al centro del film. Feige descrive Taserface e Ayesha come "meno grandiosi nelle loro ambizioni di precedenti villain di Marvel come Ronan". Ayesha vuole uccidere i Guardiani per fare un dispetto alla sua gente, e Taserface vuole deporre Yondu come leader dei Ravagers.

"L'intento dello studio era quello di unire le storie dei due personaggi in un unico grande plot. Questa è un'unica storia in cui si intrecciano tante singole vicende e questo secondo e è il modo più soddisfacente di raccontare una storia".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Kevin Feige: "Thanos sarà il protagonista di...