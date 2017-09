Keanu Reeves: vacanze a Cesenatico tra MotoGP e selfie con i fan

Keanu Reeves ha scelto la costiera dell'Emilia Romagna per prolungare un po' le sue vacanze. L'attore interprete di Matrix è stato avvistato a Cesenatico, in provincia di Forlì Cesena, mentre passeggiava tra il porto canale e il viale principale, tra vetrine e relax. Dopo aver assistito alle gare MotoGP a Misano Adriatico, l'attore ha mangiato all'Osteria dei Golosi, l'attore si è concesso a tantissimi fan per foto, autografi e chiacchiere:

Marco Olivieri : Stamattina colazione con Keanu Reeves..e se piove chi se ne frega https://t.co/4RxjUDyroN Thanks @mr_reeves_blog ! pic.twitter.com/mfxV0P1R9h — Katarina (@Keanuital) 10 settembre 2017

#Repost @gio_black_

Andiamo in vacanza a Cesenatico eeeeee.chi incontriamo in un ristorante?!?!

KEANU REEVES!! P.S.Stavo per svenire fiöi! pic.twitter.com/mvfNsNgWxg — Lainey S. (@CircleK_Fans) 9 settembre 2017

Thanks! Daniela Morgagni

E stasera grandi incontri a Cesenatico...Keanu Reeves!https://t.co/miWgHGOMTt pic.twitter.com/xfeWtogiNX — Ayako Ueda (@okka_nyan) 9 settembre 2017

Keanu Reeves è collegato a diversi progetti in arrivo sul mercato, tra cui SPF-18 con Pamela Anderson, il thriller Replicas, Siberia di Matthew Ross, Destination Wedding con Winona Ryder e l'annunciato John Wick: Chapter 3.

