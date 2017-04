Keanu Reeves nella serie tv comica "Swedish Dicks, Private Investigators"

Dopo la violenza di John Wick - Capitolo 2, Keanu Reeves è in cerca di ruoli più leggeri. L'attore ha, così, accettato di partecipare alla serie comica di Pop (canale del network CBS) Swedish Dicks: Private Investigators.

Lo show, una single-camera comedy, vede nel cast Peter Stormare e il comico Johan Glans nei panni di un ex stuntman vecchiotto e nostalgico del passato e di un DJ svedese ossessionato dalla tecnologia. I due decidono di aprire un'agenzia investigativa a Los Angeles e si troveranno a indagare sui casi più strani mai verificatisi. Keanu Reeves avrà un ruolo da regular.

La prima stagione di Swedish Dicks: Private Investigators sarà composta da 10 episodi e andrà in onda in autunno. Annunciate le guest star Traci Lords, Anthony LaPaglia, Eric Roberts e Margaret Cho. La seconda stagione dello show entrerà in lavorazione in estate.

