Keanu Reeves: la "vera" intervista con Maria de Filippi a Sanremo!

Valerio Di G.

La partecipazione straordinaria al sessantasettesimo Festival di Sanremo della star americana Keanu Reeves, intervistato per l'occasione da Maria de Filippi, non è passata di certo inosservata. Le immagini sono state rilanciate da ogni testata e i social network sono impazziti, ma siamo stati tutti ingannati. Le parole pronunciate dal popolare attore in realtà sono state ben diverse da quelle andate in onda e Movieplayer, in esclusiva, vi mostra come è andata veramente quell'intervista sul palco dell'Ariston!

Ovviamente si tratta di un nuovo doppiaggio da ridere realizzato da Giuseppe Grossi. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Keanu Reeves: la "vera" intervista con Maria de...