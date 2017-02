Katrina: American Crime Story, Matthew Broderick nel cast

Un nuovo acquisto nel cast della nuova stagione di American Crime Story. L'acclamata serie antologica FX, firmata da Ryan Murphy, vede l'arrivo di Matthew Broderick.

L'attore si calerà nei panni del Direttore del Federal Emergency Management Agency (FEMA) Michael D. Brown (soprannominato "Brownie"), che si trovò a dover affrontare il disastro provocato dall'Uragano Katrina. Broderick affiancherà Annette Bening nel ruolo di Kathleen Blanco, Governatore della Louisiana. Confermato anche il ritorno di Sarah Paulson e Sterling K. Brown.

La seconda stagione di American Crime Story racconterà il post-uragano Katrina traendo ispirazione dal libro di Douglas Brinkley The Great Deluge. Al momento è in corso il casting per i ruoli di George W. Bush, del Segretario di Stato Condoleeza Rice e del Sindaco di New Orleans Ray Nagin.

La seconda stagione di American Crime Story verrà girata in contemporanea con la terza stagione, che sarà dedicata all'omicidio Versace. Nel futuro dello show vi sarà, inoltre, lo scandalo sessuale che ha coinvolto il presidente Clinton e Monica Lewinsky.

