Kate Winslet: "Io e DiCaprio ripetiamo le battute di Titanic ancora oggi"

Il magazine Glamour ha dedicato la copertina all'attrice Kate Winslet che, in un'intervista, ha condiviso qualche curiosità sulla sua amicizia con Leonardo DiCaprio.

La star ha infatti dichiarato: "Non volete sapere l'ultima conversazione che abbiamo avuto, credetemi, perché è stata così divertente e mi ha fatto ridere così tanto. Ci siamo ritrovati a dirci 'Puoi immaginare se il mondo sapesse realmente le cose stupide che ci diciamo?'. Non vi dirò quello che abbimo parlato ma sì, siamo davvero, davvero vicini e alle volte pronunciamo le battute del Titanic perché abbiamo la possibilità di farlo ed è qualcosa che pensiamo sia davvero divertente".

I due attori sono molto amici e recentemente sono apparse delle immagini in cui erano insieme a St Tropez, dove si stava per svolgere una raccolta fondi a favore delle associazioni benefiche sostenute da DiCaprio. La Winslet, in un'altra intervista, aveva spiegato che il loro rapporto funziona così bene perché non ha alcun risvolto romantico: "Per le persone è davvero deludente sentirlo, perché nella versione soap opera della storia di Kate e Leo si innamorano a prima vista, ma nella realtà non è mai accaduto. Avevamo bisogno di sostenerci perché eravamo giovani e lavoravamo tantissimo".

Kate ha inoltre ammesso che non aveva un piano di riserva nel caso non fosse diventata un'attrice. "Avrei dovuto. Ho avuto per un po' l'idea di diventare una parrucchiera, ma ho tagliato il lobo di un orecchio di un amico cercando di tagliargli i capelli. L'ho rivisto un po' di tempo fa e gli ho detto 'Mi dispiace così tanto'. Ha risposto 'Sì, si possono ancora vedere i segni ma ora ne sono orgoglioso, Kate!".

