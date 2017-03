Kate Mara in Megan Leavey: il trailer del film ispirato ad una storia vera

La Bleecker Street ha diffuso il primo trailer del film Megan Leavey, con protagonista l'attrice Kate Mara.

Il progetto è ispirato a quanto realmente accaduto a una giovane marine il cui legame con il cane addestrato per affrontare i combattimenti accanto a lei ha permesso di salvare molte vite durante il loro impegno al fronte in Iraq. Megan aveva deciso di occuparsi dell'addestramento di Rex dopo aver saputo che era considerato molto aggressivo e aveva dei problemi con altri membri dell'esercito. Insieme al suo amico a quattro zampe la donna ha completato oltre 100 missioni fino a quando il loro destino è stato messo alla prova dopo essere rimasti feriti in un'esplosione.

La regia è di Gabriela Cowperthwaite e la sceneggiatura del film, in arrivo nei cinema il 9 giugno, è stata firmata da Pamela Gray, Annie Mumolo e Tim Lovestedt.

