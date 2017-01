Kate Beckinsale star del film The Chocolate Money

Adam Shankman sarà il regista del film The Chocolate Money, con protagonista l'attrice Kate Beckinsale, prossimamente nei cinema con Underworld - Blood Wars.

Il progetto si basa sul romanzo scritto da Ashley Prentice Norton e verrà adattato da Emma Forrest.

La storia è ambientata nella New York degli anni '80 e segue il rapporto tra un'ereditiera, la cui famiglia produce cioccolato, e sua figlia. La madre ha uno stile di vita libero e quasi da rock star, organizzando spesso dei party stravaganti e leggendari. La ragazza vive questa situazione con qualche difficoltà, cercando l'attenzione della donna ma non ottenendola, trovando quindi rifugio nelle riviste e nel mondo della fotografia.

Le riprese inizieranno in primavera, nella città di New York.

