Karen Gillan rivela: "Mi piacerebbe interpretare il Joker!"

Karen Gillan, dopo il successo di Guardiani della Galassia in cui interpreta Nebula, sarebbe felice di accettare un altro ruolo in un progetto tratto dai fumetti.

L'attrice, conosciuta dai fan anche per aver interpretato Amy Pond nello show Doctor Who, ha infatti risposto a una domanda postale dai fan durante l'evento Florida SuperCon relativa a quale personaggio le piacerebbe interpretare sul grande schermo: "Posso dire qualcosa della DC? Okay, allorà lo farò e dirò che mi piacerebbe diventare il Joker. Magari una versione femminile". Karen è stata informata dai presenti che esiste un precedente in cui l'iconico personaggio era una donna e ha quindi aggiunto: "Qualcuno li avvisi da parte mia in modo che sappiano la mia disponibilità!".

Nel fumetto del 2011 intitolato Flashpoint, scritto da Geoff Johns, la storia si svolge infatti in una dimensione temporale alternativa in cui Bruce Wayne è stato ucciso al posto dei suoi genitori. Suo padre Thomas diventa così Batman, mentre la madre Martha impazzisce e si trasforma nel Joker.

